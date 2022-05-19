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Военное положение в Украине продлят еще на 3 месяца: стало известно, почему

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Военное положение в Украине продлят сразу на три месяца. Поскольку любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, которого цитирует пресс-служба "Слуги народа".

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление - это значительно более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - пояснил Вениславский.

Он отметил, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Так, когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент его утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничении конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

"Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", - резюмировал Вениславский.

Военное положение продлят до 23 августа

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский предложил 25 мая продлить срок действия военного положения в стране на 90 суток. Таким образом, он может продлиться до 23 августа.

Кроме того, Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации. Из-за агрессии РФ ее тоже планируют продлить с 25 мая еще на 90 суток.

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Военное положение