Военное положение в Украине: как будут работать медицинские учреждения

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать медицинские учреждения во время военного положения. В ведомстве отметили, что медицинскую помощь будут оказывать всем нуждающимся.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения .

На данный момоент в Украине приостановлены плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение.

В Минздраве подчеркнули, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Кроме того, все больницы снабжены автономными источниками питания.

"Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - заверили в ведомстве.