Военное положение в Украине: как будут работать медицинские учреждения
В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать медицинские учреждения во время военного положения. В ведомстве отметили, что медицинскую помощь будут оказывать всем нуждающимся.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.
На данный момоент в Украине приостановлены плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение.
В Минздраве подчеркнули, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.
Кроме того, все больницы снабжены автономными источниками питания.
"Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - заверили в ведомстве.
Отметим, что в Украине учреждения здравоохранения продолжают работать в обычном режиме и оказывать медицинскую помощь украинцам. Система здравоохранения готова к любым событиям чрезвычайного характера.
Напомним, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.