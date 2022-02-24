Військовий стан в Україні: як працюватимуть медичні установи

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану. У відомстві зазначили, що медичну допомогу надаватимуть усім, хто її потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я .

На даний момент в Україні призупинено планові госпіталізації та операції в окреме розпорядження.

У МОЗ наголосили, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.

Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

"Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - запевнили у відомстві.