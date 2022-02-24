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Військовий стан в Україні: як працюватимуть медичні установи

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 12:09
Військовий стан в Україні: як працюватимуть медичні установи Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану. У відомстві зазначили, що медичну допомогу надаватимуть усім, хто її потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

На даний момент в Україні призупинено планові госпіталізації та операції в окреме розпорядження.

У МОЗ наголосили, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.

Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

"Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - запевнили у відомстві.

Зазначимо, що в Україні заклади охорони здоров'я продовжують працювати у звичайному режимі та надавати медичну допомогу українцям. Система охорони здоров'я готова до будь-яких подій надзвичайного характеру.

Нагадаємо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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