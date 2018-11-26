Военное положение нужно вводить только на территориях, прилегающих к районам боевых действий, - УКРОП

Иллюстративное фото (ukrop.party)

УКРОП сделал заявление в связи с возможным введением военного положения в Украине

Военное положение должно быть введено только на прилегающих к районам боевых действий территориях Украины. Об этом говорится в заявлении партии "УКРОП" по поводу возможности введения военного положения в Украине после эскалации ситуации в Азовском море 25 ноября, когда Россия обстреляла и захватила три украинских корабля в Керченском проливе.

"Учитывая драматические события, которые имели место 25 ноября в Керченском проливе и привели к ранению, захвату государством-агрессором в плен украинских военнослужащих и боевых кораблей и плавсредств, УКРОП выражает искреннюю поддержку и солидарность с украинскими военными моряками и желает раненым скорейшего выздоровления. Мы также призываем международное сообщество содействовать Украине в возвращении по-пиратски захваченных Россией украинских моряков", - говорится в заявлении.

В то же время, в политсиле требуем создания Временной следственной комиссии Верховной рады по изучению этого вопроса. учитывая признаки отсутствия должного планирования и проведения морского перехода захваченных кораблей.

"На протяжении последних недель мы были свидетелями интенсификации обсуждения представителями партии власти различных сценариев срыва выборов из-за низких показателей электоральной поддержки действующего президента и его партии. Уже очевидно, Петр Порошенко хочет отмены президентских выборов, чтобы любым путем удержаться у власти и не отвечать за совершенные преступления", - говорится в заявлении.

"В этом контексте проведение политического телевизионного шоу с беспрецедентной прямой трансляцией заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно введения военного положения вызывает серьезные сомнения и аргументированные подозрения относительно настоящих мотивов действий президента Порошенко и украинских властей", - добавили в УКРОПе.

В политсиле подчеркнули, что те же действующие лица в украинской власти не ввели военное положение: - "в феврале 2014 года, после начала российской спецоперации в Крыму; - после решения Госдумы РФ о разрешении президенту России использовать вооруженные силы на территории Украины; после решения Госдумы РФ об аннексии Крыма и включении его в состав РФ; - после массового захвата воинских частей, военного имущества ВС Украины на территории Крыма; - после развертывания весной 2014 года вооруженных сил РФ вдоль границы с Украиной; - после начала проникновения на территорию Украины нерегулярных военных формирований РФ с целью дестабилизации ситуации и ведения партизанской войны; - после массовых убийств нерегулярными военными формированиями РФ граждан Украины в Донецкой и Луганской областях и захвата органов власти, а также военных и приравненных к ним по статусу частей на соответствующей территории Украины; - после обстрелов территории Украины с территории РФ, в том числе таких, которые привели к значительным потерям живой силы и техники военными подразделениями ВС Украины; - после сбития в воздушном пространстве Украины самолета малайзийской авиакомпании и гибели на территории нашей страны около 300 граждан иностранных государств; - после введения на территорию Украины регулярных подразделений вооруженных сил РФ в августе 2014 года; - после вероломного уничтожения регулярными подразделениями вооруженных сил РФ сотен украинских военнослужащих под Иловайском; - после многочисленных нарушений перемирия в рамках так называемых Минских договоренностей; - после применения регулярных и нерегулярных подразделений вооруженных сил РФ в боях в Донецком и Луганском аэропортах; - после проведения в январе-феврале 2015 года наступательной операции под Дебальцевом, о причастности к организации которой заявлял президент РФ В. Путин".

"Каждый из этих случаев и все они вместе должны стать причиной введения военного положения, но президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко не сделал этого. За 5 лет войны даже не было применено военное патрулирование. Несмотря на все основания полагать, что решение президента о введении военного положения имеет другие причины, чем защита и оборона Украины, «Украинское объединение патриотов – УКРОП» поддержит при голосовании в Верховной Раде Украины это предложение при таких условиях: 1. Принятие президентом Украины до голосования в Верховной Раде Украины его представления о введении военного положения решения о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. 2. Принятие СНБОУ и одобрение президентом Украины решения о закрытии границы с РФ, введение существенных ограничений и запретов на взаимные поездки определенных категорий граждан. 3. Принятие СНБОУ и принятие президентом Украины решения о запрете деятельности на территории Украины каких-либо организаций или учреждений, которые финансируются или каким-либо образом аффилированы с государством-агрессором. 4. Аресты на территории Украины имущества Российской Федерации, частных капиталов, имеющих российское происхождение. Запрет бизнеса, инвестирования российского капитала в Украине. Президент Украины также должен принять принципиальные решения относительно дальнейшей судьбы российской пятой колонны в Украине, в частности, кума президента РФ В. Путина Виктора Медведчука. УКРОП также считает, что в нынешней ситуации объявление военного положения на всей территории Украины является нецелесообразным. Мы выступаем за введение режима военного положения на территориях, прилегающих к районам боевых действий – Донецкой, Луганской областей и акватории Азовского моря. УКРОП появился в самые тяжелые для нашего государства времена как партия патриотизма и обороны. Интересы безопасности и защиты нашего государства – не место для компромиссов, политических торгов и интриг. Господин Президент, государство надо любить и защищать, а не торговать ее интересами! Слава Украине и ее защитникам!", - говорится в сообщении.