Воєнний стан потрібно вводити тільки на територіях, прилеглих до районів бойових дій, - УКРОП

Ілюстративне фото (ukrop.party)

УКРОП зробив заяву в зв'язку з можливим уведенням воєнного стану в Україні

Воєнний стан може бути введений лише на прилеглих до районів бойових дій територіях України. Про це йдеться в заяві партії "УКРОП" з приводу можливості введення воєнного стану в Україні після ескалації ситуації в Азовському морі 25 листопада, коли Росія обстріляла і захопила три українських корабля у Керченській протоці.

"З огляду на драматичні події, які мали місце 25 листопада в Керченській протоці і призвели до поранення, захоплення державою-агресором в полон українських військовослужбовців і бойових кораблів і плавзасобів, УКРОП висловлює щиру підтримку і солідарність з українськими військовими моряками і бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Ми також закликаємо міжнародне співтовариство сприяти Україні у поверненні по-піратськи захоплених Росією українських моряків", - йдеться в заяві.

У той же час, в політсилі вимагаємо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з вивчення цього питання. враховуючи ознаки відсутності належного планування та проведення морського переходу захоплених кораблів.

"Протягом останніх тижнів ми були свідками інтенсифікації обговорення представниками партії влади різних сценаріїв зриву виборів через низькі показники електоральної підтримки чинного президента і його партії. Вже очевидно, Петро Порошенко хоче скасування президентських виборів, щоб будь-яким шляхом втриматися при владі і не відповідати за скоєні злочини", - йдеться в заяві.

"В цьому контексті проведення політичного телевізійного шоу з безпрецедентною прямою трансляцією засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо введення воєнного стану викликає серйозні сумніви і обґрунтовані підозри щодо справжніх мотивів дій президента Порошенка і української влади", - додали у УКРОПі.

У політсилі підкреслили, що ті ж дійові особи в української влади не ввели військовий стан: - "в лютому 2014 року, після початку російської спецоперації в Криму; - після рішення Держдуми РФ про дозвіл президенту Росії використовувати збройні сили на території України; після рішення Держдуми РФ про анексію Криму і включення його до складу РФ; - після масового захоплення військових частин, військового майна ЗС України на території Криму; - після розгортання навесні 2014 року збройних сил РФ вздовж кордону з Україною; - після початку проникнення на територію України нерегулярних військових формувань РФ з метою дестабілізації ситуації та ведення партизанської війни; - після масових вбивств нерегулярними військовими формуваннями РФ громадян України в Донецькій і Луганській областях і захоплення органів влади, а також військових і прирівняних до них за статусом частин на відповідній території України; - після обстрілу території України з території РФ, в тому числі таких, що призвели до значних втрат живої сили і техніки військовими підрозділами ЗС України; - після збиття у повітряному просторі України літака малайзійської авіакомпанії та загибелі на території нашої країни близько 300 громадян іноземних держав; - після введення на територію України регулярних підрозділів збройних сил РФ у серпні 2014 року; - після віроломного знищення регулярними підрозділами збройних сил РФ сотень українських військовослужбовців під Іловайськом; - після численних порушень перемир'я в рамках так званих Мінських домовленостей; - після застосування регулярних і нерегулярних підрозділів збройних сил РФ в боях в Донецькому і Луганському аеропортах; - після проведення у січні-лютому 2015 року наступальної операції під Дебальцевим, про причетність до організації якої заявляв президент РФ В.Путін".

"Кожен з цих випадків і всі вони разом мають стати причиною введення воєнного стану, але президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко не зробив цього. За 5 років війни навіть не було застосовано військове патрулювання. Незважаючи на всі підстави вважати, що рішення президента про введення воєнного стану має інші причини, ніж захист і оборона України, «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» підтримає при голосуванні у Верховній Раді України цю пропозицію при таких умовах: 1. Прийняття президентом України до голосування у Верховній Раді України подання про введення військового положення рішення про розрив дипломатичних відносин з Російської Федерацією. 2. Прийняття РНБОУ і схвалення президентом України рішення про закриття кордону з РФ, введення суттєвих обмежень і заборон на взаємні поїздки певних категорій громадян. 3. Прийняття РНБОУ і прийняття президентом України рішення про заборону діяльності на території України будь-яких організацій або установ, які фінансуються або яким-небудь чином пов'язані з державою-агресором. 4. Арешти на території України майна Російської Федерації, приватних капіталів, що мають російське походження. Заборона бізнесу, інвестування російського капіталу в Україні. Президент України також повинен прийняти принципові рішення щодо подальшої долі російської п'ятої колони в Україні, зокрема, кума президента РФ В. Путіна Віктора Медведчука. УКРОП також вважає, що в нинішній ситуації оголошення воєнного стану на всій території України є недоцільним. Ми виступаємо за введення режиму воєнного стану на територіях, прилеглих до районів бойових дій – Донецької, Луганської областей та акваторії Азовського моря. УКРОП з'явився в самі тяжкі для нашої держави часи як партія патріотизму і оборони. Інтереси безпеки та захисту держави – не місце для компромісів, політичних торгів і інтриг. Пан Президент, державу треба любити і захищати, а не торгувати її інтересами! Слава Україні і її захисникам!", - йдеться в повідомленні.