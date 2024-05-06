UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроекти

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроекти.

Згідно з документами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію з 14 травня ще на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію в перший день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року на 30 діб.

Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Зазначимо, що воєнний стан - це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

При цьому можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян.

Додамо, що вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

Докладніше про те, до чого готуватися військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніМобілізація в Україні