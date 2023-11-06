Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський подав до Ради проекти законів

Проектами законів пропонується затвердити укази президента про продовження з 5 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб та продовження загальної мобілізації з 16 листопада на 90 діб.

Воєнний стан та мобілізація

Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Національний банк України та Кабінет міністрів припускають суттєве зниження "безпекових ризиків" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться в середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на консервативнішому, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих безпекових ризиків до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ припускав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання поданий з "урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значне зниження "безпекових ризиків" у другій половині 2024 року.

Режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Загальна мобілізація

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов'язаних:

ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років;

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.

Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати: