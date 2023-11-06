Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский подал в Раду проекты законов

Проектами законов предлагается утвердить указы президента о продлении с 5 часов 30 минут 16 ноября 2023 года срок действия военного положения в Украине на 90 суток и продлении всеобщей мобилизации с 16 ноября на 90 суток.

Военное положение и мобилизация

Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Общая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III–IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в попечительстве (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать: