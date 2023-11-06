RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский подал в Раду проекты законов

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты №10211 и 10212 .

Проектами законов предлагается утвердить указы президента о продлении с 5 часов 30 минут 16 ноября 2023 года срок действия военного положения в Украине на 90 суток и продлении всеобщей мобилизации с 16 ноября на 90 суток.

Военное положение и мобилизация

Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

  • передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
  • право на труд и предпринимательскую деятельность;
  • право на тайну переписки и телефонных разговоров;
  • право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
  • проведение выборов и референдумов.

Общая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

  • те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;
  • те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III–IV степени их выражения);
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в попечительстве (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
  • народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

  • соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формах получения образования;
  • научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании , научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине