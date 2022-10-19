Воєнний стан на окупованих територіях України ввели задля придушення опору, - МЗС

"Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомляє, що оголошення воєнного стану з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області. Проте МЗС запевняє, що навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій.

"Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти", - додали в МЗС.

Такий крок розцінюють, як черговий приклад злочинів російського керівництва проти української держави та українців. Проте МЗС запевняє, що Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

Міністерство закликало міжнародних партнерів цей крок Росії та попросило якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.