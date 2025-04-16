Воєнний стан можуть скасувати достроково: у Раді назвали ключову умову

Народні депутати можуть своїм рішенням скасувати воєнний стан в Україні достроково. Але це можливо за умови завершення війни з Росією.

Як передає РБК-Україна , про це заявив нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, продовження воєнного стану на 90 днів не означає, що він обов'язково діятиме весь цей термін.

"Якщо буде досягнуто миру, це буде переглянуто. Верховна Рада в будь-який день у будь-який час може зібратися і проголосувати про припинення воєнного стану, навіть не чекаючи закінчення цих 90 днів", - підкреслив Чернєв.

Також він звернув увагу, що скасування воєнного стану в умовах продовження війни може змінити роботу державного апарату. Це вплине на роботу військово-цивільних адміністрацій і фінансування армії.

"Фактично це може призвести до капітуляції України, тому що ми не будемо вже в стані війни. Це буде сигналом і для РФ, і для наших партнерів, які можуть зупинити допомогу Україні", - розповів він.