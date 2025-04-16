Военное положение могут отменить досрочно: в Раде назвали ключевое условие

Народные депутаты могут своим решением отменить военное положение в Украине досрочно. Но это возможно при условии завершения войны с Россией.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил нардеп, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По словам Чернева, продление военного положения на 90 дней не означает, что оно обязательно будет действовать весь этот срок.

"Если будет достигнут мир, это будет пересмотрено. Верховная Рада в любой день в любое время может собраться и проголосовать о прекращении военного положения, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней", - подчеркнул Чернев.

Также он обратил внимание, что отмена военного положения в условиях продолжения войны может изменить работу государственного аппарата. Это повлияет на работу военно-гражданских администраций и финансирование армии.

"Фактически это может привести к капитуляции Украины, потому что мы не будем уже в состоянии войны. Это будет сигналом и для РФ, и для наших партнеров, которые могут остановить помощь Украине", - рассказал он.