Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать

Згідно з документами пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Тобто до 3 травня 2026 року включно.

Законопроєкти вже надійшли на розгляд Ради. У випадку затвердження вони продовжать чинні заходи безпеки та мобілізаційні процеси в Україні.

Таки чином, після голосування у парламенті, це буде вже 18-те продовження даного цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Під час воєнного стану в країні діє спеціальний правовий режим у разі загрози державній безпеці, нападу іншої держави або загрози війни, щоб забезпечити захист держави, її громадян та ключової інфраструктури.

Мобілізація - це планове переведення економіки країни і її Збройних сил на функціонування в умовах воєнного стану чи особливого періоду. Вона необхідна для відбиття зовнішньої агресії.

Мобілізація буває загальною або частковою. По Україні діє саме загальна.

З моменту оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні діє особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках. Крім того, особи даної вікової категорії можуть долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.