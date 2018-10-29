Военная прокуратура задержала в Полтаве мужчину за нелегальную продажу огнестрельного оружия

Фото: нелегальная продажа оружия (vppnr.gp.gov.ua)

Продавцу огнестрельного оружия готовится сообщение о подозрении

Военная прокуратура в Полтаве задержала мужчину, который незаконно продавал огнестрельное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

В частности, правоохранители 22 октября 2018 провели негласные следственные действия - работая под прикрытием, приобрели у подозреваемого оружие. Мужчина продал один автоматический пистолет Automat pistol duo cal 6,35 за 22,5 тысяч гривен.

Сегодня, 29 октября, мужчину 1971 года рождения задержали во время очередного сбыта огнестрельного оружия. Задержание произошло около 13:30 после повторной продажи оружия, а именно одного пистолета ТТ (без магазина) и одного пистолета "Браунинг" за 42 тыс. гривен.

Фото: нелегальная продажа оружия (vppnr.gp.gov.ua)

Правоохранители изъяли у задержанного оружие и денежные средства.

"Незаконном реализатору оружия на настоящее время планируется сообщение о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества", - зазначилив прокуратуре.

Напомним, прокуратура Киева подозревает директора госпредприятия “Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в растрате 1,4 млн гривен.