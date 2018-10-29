Військова прокуратура затримала у Полтаві чоловіка за нелегальний продаж вогнепальної зброї

Фото: нелегальний продаж зброї (vppnr.gp.gov.ua)

Продавцю вогнепальної зброї готується повідомлення про підозру

Військова прокуратура у Полтаві затримала чоловіка, який незаконно продавав вогнепальну зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону.

Зокрема, правоохооронці 22 жовтня 2018 провели негласні слідчі дії - працюючи під прикриттям, придбали у підозрюваного зброю. Чоловік продав один автоматичний пістолет Automat pistol duo cal 6,35 за 22,5 тисяч гривень.

Сьогодні, 29 жовтня, чоловіка 1971 року народження затримали під час чергового збуту вогнепальної зброї. Затримання відбулось близько 13:30 після повторного продажу зброї, а саме одного пістолета ТТ (без магазину) та одного пістолета "Браунінг" за 42 тис. гривень.

Фото: нелегальний продаж зброї (vppnr.gp.gov.ua)

Правоохоронці вилучили у затриманого зброю та грошові кошти.

"Незаконному реалізатору зброї на даний час планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна", - зазначилив прокуратурі.

Нагадаємо, прокуратура Києва підозрює директора держпідприємства “Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" у розтраті 1,4 млн гривень.