Военная прокуратура задержала двух десантников, которые хотели продать более 4 кг взрывчатки

Фото: задержание контрактников (vppnr.gp.gov.ua)

Взрывчатку продавали контрактники Житомирского гарнизона

Военная прокуратура Центрального региона задержала двух контрактников Збойних сил Украины, которые служат в десантно-штурових войсках Житомирского гарнизона. Они пытались продать более 4 кг взрывчатки, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В четверг, 15 ноября, солдата и старшего солдата задержали во время продажи взрывчатки. Так, 21 августа 2018 следователи впервые провели следственные действия в отношении солдат, а именно контрольноую закупку.

"Указанные военнослужащие осуществили сбыт зажигательной трубки ЗТП-300 и пластичного взрывчатого вещества общей массой 1 358, 2 грамма, за денежные средства в сумме 11 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе.

Уже 15 ноября следователи договорились о повторной закупке "товара" - пластичного взрывчатого вещества общей массой 2, 6 кг, и двух тротиловых шашек весом по 200 граммов. Солдаты взамен установили цену - 33 тыс. гривен. Во время этой закупки и задержали контрактников.

"Взрывчатые вещества и денежные средства изъяты. Обоим задержанным планируется сообщение о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства реализаторов", - сообщили в прокуратуре.

Фото: задержание контрактников (vppnr.gp.gov.ru)

Напомним, на прошлой неделе главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины во время санкционированного обыска складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, обнаружили товары военного назначения, которые были ранее похищены или ввезенные в страну с нарушением таможенных правил.