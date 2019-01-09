Військова прокуратура затримала адвоката депутата Київської облради за спробу підкупу поліцейського

Фото: військова прокуратура (УНІАН)

Депутат також є директором держпідприємства

Співробітники Військової прокуратури Центрального регіону України затримали 9 січня 2019 на спробі підкупити офіцера поліції адвоката одного із депутатів Київської обласної ради. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що адвокат спробував підкупити заступника начальника Управління захисту економіки у Київській області. Також було встановлено, що адвокат надає правову допомогу директору одного з державних підприємств, який одночасно є депутатом Київської обласної ради.

"Зазначений директор держпідприємства не повідомив про суттєві зміни у майновому стані після придбання автомобілю та нерухомого майна", - повідомили у військовій прокуратурі.

Зокрема, 22 грудня 2018 адвокат під час проведення співробітниками Управління перевірки щодо вказаного директора держпідприємства запропонував хабар заступнику начальника Управління через майора поліції - начальника відділу протидії корупції. Правозахисник пропонував 1000 доларів (згідно офіційного курсу НБУ - 27 688 гривень).

"Цю суму він запропонував офіцеру поліції за нескладання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо зазначеного директора... та за не притягнення його до адміністративної відповідальності", - додали в прокуратурі.

Кілька днів тому, 4 січня, адвокат підтвердив свої наміри під час зустрічі з майором поліції. Сьогодні, 9 січня, під час чергової зустрічі з офіцером поліції, підозрюваний передав йому частину грошей - 900 доларів. Правоохоронці затримали адвоката на місці.

Фото: затримання адвоката (Військова прокуратура)

За даними прокуратури, гроші вилучено, наразі проводяться першочергові слідчі дії.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, підготовлено клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу", - резюмували в прес-службі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України 4 січня 2019 затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської області.