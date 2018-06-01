Військова прокуратура перевірить законність отримання статусу УБД

Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали

Військова прокуратура Західного регіону України вивчить питання незаконного отримання окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД). Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Зазначається, що прокуратура провела моніторинг ЗМІ та соцмереж, виявивши соціальну напругу серед діючих та колишніх військовослужбовців учасників АТО. Це було пов’язано саме з отриманням окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій.

"Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали", - уточнили в прокуратурі.

Повідомляється, що деякі військовослужбовці участь у бойових діях не брали, однак отримали статус УБД. Так, вони протягом 3-5 днів перебували у штабах військових частин в зоні проведення бойових, а згодом у лічені тижні отримували статус УБД.

"З метою уникнення соціальної напруги та вжиття дієвих заходів, військова прокуратура регіону проведе вивчення законності надання статусу УБД, за результатами якого буде вирішено питання із вжиття заходів відповідного реагування", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Одесі на базі санаторію "Зелений мис" відкриють реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції (нині ООС, - ред.) на Донбасі.