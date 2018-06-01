Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Військова прокуратура перевірить законність отримання статусу УБД

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 18:25
Фото: УБД (з відкритих джерел)
Фото: УБД (з відкритих джерел)

Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали

Військова прокуратура Західного регіону України вивчить питання незаконного отримання окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД). Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Зазначається, що прокуратура провела моніторинг ЗМІ та соцмереж, виявивши соціальну напругу серед діючих та колишніх військовослужбовців учасників АТО. Це було пов’язано саме з отриманням окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій.

"Йдеться про осіб, котрі знаходилися в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали", - уточнили в прокуратурі.

Повідомляється, що деякі військовослужбовці участь у бойових діях не брали, однак отримали статус УБД. Так, вони протягом 3-5 днів перебували у штабах військових частин в зоні проведення бойових, а згодом у лічені тижні отримували статус УБД.

"З метою уникнення соціальної напруги та вжиття дієвих заходів, військова прокуратура регіону проведе вивчення законності надання статусу УБД, за результатами якого буде вирішено питання із вжиття заходів відповідного реагування", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Одесі на базі санаторію "Зелений мис" відкриють реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції (нині ООС, - ред.) на Донбасі.

У Києві під час бійки поранено учасника АТО Статус учасника АТО мають понад 300 тисяч українців
Теги публікації: участник боевых действий  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top