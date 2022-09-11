ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военная помощь Украине. Нуланд назвала главную цель США и союзников

Новина українською →
Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 14:07
Военная помощь Украине. Нуланд назвала главную цель США и союзников Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyI mages)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

США и союзники продолжают поддерживать Украину, чтобы укрепить позицию за столом переговоров. Это поможет усилить давление на главу Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Война всегда заканчивается дипломатией. Но когда пора садиться за стол и при каких обстоятельствах - решать Украине. Наша задача - помочь Украине вместе с нашими союзниками занять как можно более сильную позицию на этих переговорах, чтобы дать понять Путину, что эту его авантюру нужно обратить вспять", - заявила Нуланд.

Она добавила, что США и другие партнеры Украины продолжают вести переговоры, чтобы нынешнее контрнаступление украинских войск было максимально успешным.

Также Нуланд отметила, что на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в Индонезии нужно, чтобы как можно большее количество мировых лидеров обратили внимание на нарушение Россией международного права и своих обязательств как члена ООН.

Напомним, что 8 сентября на американской базе "Рамштайн" в Германии прошло очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Представители более 50 стран обсудили военную поддержку Украины.

В частности, США выделили новый пакет военной помощи на 675 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Нуланд Война в Украине
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире