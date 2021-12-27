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Не военная мобилизация. В Минобороны заявили, что никто не будет забирать женщин в армию

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Киев, Понедельник 27 декабря 2021 19:27
Не военная мобилизация. В Минобороны заявили, что никто не будет забирать женщин в армию Фото: в Минобороны заявили, что никто не будет забирать женщин в армию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Обновление системы воинского учета не предусматривает мобилизацию или призыв женщин в армию. Речь идет об обновлении самой системы и перечня так называемых "женских" профессий, которые являются основанием для постановки на воинский учет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Никто не будет забирать женщин в армию. Это не мобилизация и не военный призыв. Речь идет только об обновлении системы воинского учета", - заявила Маляр.

По ее словам, сейчас происходит модернизация системы, которая существовала и раньше. Но со временем часть профессий исчезает и само законодательство требует изменений.

"Всегда был перечень профессий, которые были основанием для постановки женщин на воинский учет. Но профессии исчезают и законодательство тоже нуждается в обновлении", - отметила она.

Совместное парламентское решение о модернизации системы воинского учета было принято парламентом весной.

"Надо ли прямо завтра идти в военкоматы? Нет. Ведь на это будет целый год. Ведь выполнение нормы закона об обновлении воинского учета продлится в течение всего 2022 года", - добавила заместитель министра обороны.

По ее словам, категории женщин, которые будут подпадать под постановку на учет, - это профессии и специальности родственные с военным учетом, соответствующий возраст и надлежащее состояние здоровья.

Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы сделать этот процесс максимально удобным.

Напомним, Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительницах других профессий.

Подробнее в материале РБК-Украина "Воинский учет женщин в Украине: кого это касается и что известно про процедуру".

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