Военная концепция ЕС: CNN узнал детали проекта

В его распоряжении оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас безопасности и обороны". Документ определят, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.

Они задачи могут заключаться как в эвакуационной миссии, так и для поддержания порядка на границах или оказания гуманитарной помощи.

При этом, в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС. Однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.

Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, если в документе будет упомянута угроза, которую представляют Россия и Китай.