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Военная концепция ЕС: CNN узнал детали проекта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас" представили странам-членам на этой неделе. Документ предусматривает возможность быстро развернуть до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

В его распоряжении оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас безопасности и обороны". Документ определят, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.

Они задачи могут заключаться как в эвакуационной миссии, так и для поддержания порядка на границах или оказания гуманитарной помощи.

При этом, в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС. Однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.

Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, если в документе будет упомянута угроза, которую представляют Россия и Китай.

Напомним, в мае 2021 года Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".

Отметим, ранее Боррель заявлял, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.

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