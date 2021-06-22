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ЕС ввел новый пакет санкций против военного режима Мьянмы

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Брюссель, Вторник 22 июня 2021 01:34
ЕС ввел новый пакет санкций против военного режима Мьянмы Фото: ЕС расширил санкции против военной хунты Мьянмы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз расширил санкционный список против военной хунты в Мьянме. В него вошли министры военного режима.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

В списке также есть заместители министров и генеральный прокурор, "который отвечает за подрыв демократии и верховенства права".

"Сегодня Совет ЕС ввел санкции против 8 человек, 3 субъектов хозяйствования и Организации ветеранов войны в связи с военным переворотом, осуществленным в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021, и репрессиями против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Четыре учреждения, которые попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемые вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.

В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применяются к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.

В частности, ограничения включают замораживание финансовых активов, запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям, запрет на путешествия или транзит по территории ЕС и тому подобное.

Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительства и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.

Ранее сообщалось, что в результате переворота в Мьянме было убито более 860 протестующих. Такие данные сообщили в ООН.

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