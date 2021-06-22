ЕС ввел новый пакет санкций против военного режима Мьянмы

Европейский союз расширил санкционный список против военной хунты в Мьянме . В него вошли министры военного режима.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза .

В списке также есть заместители министров и генеральный прокурор, "который отвечает за подрыв демократии и верховенства права".

"Сегодня Совет ЕС ввел санкции против 8 человек, 3 субъектов хозяйствования и Организации ветеранов войны в связи с военным переворотом, осуществленным в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021, и репрессиями против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Четыре учреждения, которые попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемые вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.

В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применяются к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.

В частности, ограничения включают замораживание финансовых активов, запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям, запрет на путешествия или транзит по территории ЕС и тому подобное.