Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд
Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд. Військові оголосили тимчасовим прем'єр-міністром головнокомандувача Збройними силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Через півроку після військового перевороту в М'янмі лідер хунти головнокомандувач Збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023-го року.
Нові загальні вибори, зазначив він, будуть проведені лише в другій половині 2023 року.
"Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій", - запевнив лідер хунти.
В окремо поширеній заяві повідомляється про створення "Тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.
Того ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації.
Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції".
У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу з факелами.
Нагадаємо, що М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19.
Раніше повідомлялося, що у М'янмі стався військовий переворот. Євросоюз ввів санкції.