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Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд

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М'янма, Понеділок 02 серпня 2021 07:05
Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд Фото: переворот в М'янмі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд. Військові оголосили тимчасовим прем'єр-міністром головнокомандувача Збройними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Через півроку після військового перевороту в М'янмі лідер хунти головнокомандувач Збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023-го року.

Нові загальні вибори, зазначив він, будуть проведені лише в другій половині 2023 року.

"Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій", - запевнив лідер хунти.

В окремо поширеній заяві повідомляється про створення "Тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.

Того ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації.

Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції".

У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу з факелами.

Нагадаємо, що М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі стався військовий переворот. Євросоюз ввів санкції.

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