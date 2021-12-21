Военная эскалация со стороны России негативно повлияла на экономику Украины, - НБУ
Ожидания развития экономики Украины ухудшились в последнее время. Это произошло из-за эскалации конфликта с Россией, резкого роста цен на энергоносители, распространения новых штаммов коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. Прежде всего это связано с эскалацией конфликта с Российской Федерацией. Из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что ставит определенные угрозы для украинской экономики", - сказал он.
Николайчук также напомнил, что в мире распространяется новый вариант коронавирус, что также может стать тормозом для мировой экономики с соответствующими последствиями для украинской экономики.
По его словам, это затрудняет для Украины доступ к ресурсам на мировых финансовых рынках, поэтому сохранение сотрудничества с МВФ является важным.
"В то же время мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточно высокий запас прочности. Украинская экономика характеризуется низкими дисбалансами на сегодняшний день в публичных финансах, во внешне-экономическом секторе. У нас очень низкий дефицит текущего счета, хотя на будущее мы ожидаем, что этот дефицит будет расширяться", - добавил он.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).