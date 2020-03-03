Раде предлагают отсрочить призыв на службу некоторых категорий граждан

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект закона №3144 "О внесении изменения в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" об отсрочке от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

В настоящий момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

Как писало РБК-Украина ранее, в ВР появился текст законопроекта №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшение социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей".

Проект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.