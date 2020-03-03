ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают отсрочить призыв на службу некоторых категорий граждан

Новости » Политика     03.03.2020 - 17:30
Раде предлагают отсрочить призыв на службу некоторых категорий граждан
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект закона №3144 "О внесении изменения в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" об отсрочке от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

В настоящий момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

Как писало РБК-Украина ранее, в ВР появился текст законопроекта №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшение социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей".

Проект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Раде рекомендуют принять закон об основаниях увольнения директора НАБУ В Раде разработают механизм электронного голосования на выборах
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаПризыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь