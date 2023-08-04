Воєнкома з Южного після скандалу у мережі відправили на фронт

Воєнкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення. Правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

"Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою", - йдеться у повідомленні.

Воєнкома Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, що "виконує завдання на передньому рубежі".

Також слідчі Державним бюро розслідування відкрили кримінальну справу через нібито незаконне збагачення Смирнова.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про воєнкома з Южного, який також є депутатом місцевої міськради від "Батьківщини". Повідомлялося, що Єгор Смирнов під час повномасштабної війни став "доларовим мільйонером".

За інформацією з соцмереж, у воєнкома з'явилося кілька гектарів землі на березі Чорного моря, 500 кв. метрів комерційної нерухомості та парковка на 938 кв. метрів.

Також зазначається, що Смирнов уникав ротації на фронт разом з ще двома депутатами. Як відомо, трьох вищесказаних вже відправили на "передній край".

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

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