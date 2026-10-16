Від віртуального помічника до "весілля" та інтиму

На відміну від стандартних мовних моделей, як-от GPT-4o, агент Muse розроблений для глибокого аналізу особистого життя користувача: він сканує соцмережі, електронну пошту та приватне листування, створюючи детальний цифровий портрет людини, її родичів і друзів.

В Instagram та Reddit користувачі вже діляться історіями своїх "стосунків" з новою розробкою Meta.

Що відбувається?

Романтичні побачення: один із користувачів заявив, що водив свого ШІ-агента на ім'я Shine на кіносеанс, покроково фотографуючи фільм для бота, а згодом оголосив про "весілля".

Обіхід обмежень: інші дописувачі зазначають, що в ході тривалих філософських розмов їм вдалося фактично розблокувати романтичний режим, зробивши інструмент своїм постійним партнером.

Відсутність суворої цензури: під час тестування журналістам вдалося схилити бота до графічного секстингу та обговорення порнографічних сценаріїв.

Офіційні представники Meta запевняють, що система створена для допомоги у побутових завданнях, проте компанія свідомо не блокує легальну сексуальну поведінку повнолітніх користувачів, вважаючи це звичайною частиною дорослого життя.

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"Порохова бочка" для безпеки даних?

Правозахисники та експерти з кібербезпеки називають ситуацію, що склалася, "надзвичайно небезпечною".

Оскільки ШІ-агенти на кшталт Muse мають доступ до конфіденційної інформації - від паролів пошти до номерів кредитних карток і приватних любовних листів - перетворення ШІ-інструментів на "коханців" відкриває нові можливості для зловмисників.

Фахівці з Electronic Privacy Information Center зазначають, що добровільна передача глибоко особистих даних і ведення відвертих діалогів із ботом створюють ризик шантажу і хакерських атак.

Ситуація ускладнюється й тим, що технологічні компанії досі не мають ефективних механізмів для блокування доступу неповнолітніх до подібних функцій.