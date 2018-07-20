РФ сосредотачивает танки у линии разграничения сторон

РФ сосредотачивает танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон

Вооруженные формирования Российской Федерации (РФ) активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, 17 июля неподалеку Алчевска беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещение дивизиона самоходной артиллерии вооруженных формирований Российской Федерации (САУ 2С1 "Гвоздика", калибром 122 мм), батареи буксируваних противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", калибром 100 мм и дивизиона буксируваних гаубиц Д-30 "Лягушка", калибром 122 мм.

Кроме этого, за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано перемещение: дивизиона самоходных гаубиц "Гвоздика"; дивизиона буксируваних гаубиц Д-30; батареи противотанковых пушек "Рапира" и минометов "Сани" в количестве, соответствующем артиллерийской части.

"На полигоне недалеко от населенного пункта Мирное зафиксировано сосредоточение танкового батальона, вооруженного танками Т-64 и Т-72", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 18 июля возле Круглика и Успенки ОБСЕ зафиксировали сосредоточение 60 танков, дивизион самоходных гаубиц 2С1, дивизион буксированной артиллерии и батарею зенитных ракетных комплексов 9K35 "Стрела-10".

"Таким образом, в течение только двух суток террористические формирования Российской Федерации на указанных направлениях сосредоточили силы и средства, эквивалентные минимум двум танковым полкам, пяти артиллерийским дивизионам, а также средства противовоздушной обороны", - отметили в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 18 июля 2018 года обстреляли Южное.