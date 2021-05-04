Не было воды: в Киеве в результате пожара погибли два человека

В Киеве на улице Китаевская произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии водоснабжения.

Огнем была охвачена крыша двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Из-за того, что старое здание имело деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро. Из-за отсутствия воды была сложность тушения пожара.

Спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровую дистанцию. Также для подвоза воды была привлечена дополнительная техника. Огонь ликвидировали. Однако, в результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина.