Не було води: у Києві в результаті пожежі загинули двоє людей

У Києві на вулиці Китаївська сталась пожежа, в результаті якої загинули двоє людей. Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання.

Вогнем був охоплений дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко. Через відсутність води була складність гасіння пожежі.

Рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку. Вогонь ліквідували. Втім, в результаті події загинули двоє людей: чоловік та жінка.