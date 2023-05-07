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З водою - біда страшенна: Андрющенко про ситуацію в Маріуполі

Новость на русском →
Неділя 07 травня 2023 23:49
З водою - біда страшенна: Андрющенко про ситуацію в Маріуполі Фото: в Маріуполі назріває проблема з питною водою (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Маріуполі загострюється ситуація з питною водою. Окупанти планують поєднати два водосховища, що може спричинити екологічну катастрофу.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, вода в місто надходить з резервного водосховища в Старому Криму, що наповнюється через потік Кальчика, який росіяни перекрили всередині міста та "перетворили на болото замість річки".

"Тому з водою - біда страшенна. Літом в спеку рівня води не вистачить для водозабезпечення Маріуполя навіть на мінімумі, а перекритий Кальчик не дасть відновитись водосховищу", - пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти вирішили реалізувати довоєнний проєкт міської ради Маріуполя щодо нового водопроводу.

"Реалізувати - бездумно. В проєкті йшлося про водоочисний завод та побудову фактично водозабору з двох водосховищ - Старого Криму та Павлопольского. Не вдаючись в деталі, росіяни вирішили поєднати зараз ці два водосховища", - зазначив Андрющенко.

Це, за його словами, може спричинити екологічну катастрофу.

"Павлопольське водосховище має поповнюватись через Кальміус за умови працюючого каналу Сіверського Донця, який не працює (чому власне немає води в Донецьку). У підсумку, якщо зроблять, то просто вб’ють одночасно два водосховища та всю флору/фауну навкруги. Остаточно", - додав радник мера.

Нагадаємо, що окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Крім цього, росіяни у Маріуполі перевозили комплекти з ракетами С-300 в бік Запоріжжя.

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