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Водоснабжение в Авдеевке будет восстановлено к утру 10 июня, - Жебривский

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 15:48
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

Водоснабжения в Авдеевке (Донецкая область) будет восстановлено к утру 10 июня 2018 года. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", - сообщил он.

По информации Жебривского, сейчас на ДФС запускают насосы.

Жебривский также добавил, что Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой до утра в случае, если на Донбассе сохранится режим тишины.

 

До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой...

Опубликовано Павлом Жебривским 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке в связи с приостановлением работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию.

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Теги публикации: Авдеевка, Донбасс, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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