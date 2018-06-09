Водоснабжение в Авдеевке будет восстановлено к утру 10 июня, - Жебривский

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

Водоснабжения в Авдеевке (Донецкая область) будет восстановлено к утру 10 июня 2018 года. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", - сообщил он.

По информации Жебривского, сейчас на ДФС запускают насосы.

Жебривский также добавил, что Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой до утра в случае, если на Донбассе сохранится режим тишины.

До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой... Опубликовано Павлом Жебривским 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке в связи с приостановлением работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию.