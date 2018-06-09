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В Авдеевке объявили режим чрезвычайной ситуации

НовостиОбщество    09.06.2018 - 14:19
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)

Чрезвычайная ситуация объявлена в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции

В Авдеевке (Донецкая область) в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним. ранее сообщалось, что в районе ДФС активизировались боевые действия. С ДФС решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов. Отметим, 8 июня сообщалось, что запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четверо суток.

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Теги публикации: Донбасс, Донецкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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