В Авдеевке объявили режим чрезвычайной ситуации

Чрезвычайная ситуация объявлена в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции

В Авдеевке (Донецкая область) в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 9, 2018

Напомним. ранее сообщалось, что в районе ДФС активизировались боевые действия. С ДФС решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов. Отметим, 8 июня сообщалось, что запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четверо суток.