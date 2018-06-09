Водопостачання в Авдіївці буде відновлено до ранку 10 червня, - Жебрівський

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене
Водопостачання в Авдіївці (Донецька область) буде відновлено до ранку 10 червня 2018 року. Про це у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене", - повідомив він.
За інформацією Жебрівського, наразі на ДФС запускають насоси.
Жебрівський також додав, що Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою до ранку у разі, якщо на Донбасі збережеться режим тиші.
До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької...Опубліковано Павлом Жебрівським 9 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці у зв'язку із зупиненням роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) оголосили надзвичайну ситуацію.