Водопостачання в Авдіївці буде відновлено до ранку 10 червня, - Жебрівський

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене

Водопостачання в Авдіївці (Донецька область) буде відновлено до ранку 10 червня 2018 року. Про це у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене", - повідомив він.

За інформацією Жебрівського, наразі на ДФС запускають насоси.

Жебрівський також додав, що Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою до ранку у разі, якщо на Донбасі збережеться режим тиші.

До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької... Опубліковано Павлом Жебрівським 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці у зв'язку із зупиненням роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) оголосили надзвичайну ситуацію.