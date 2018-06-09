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Водопостачання в Авдіївці буде відновлено до ранку 10 червня, - Жебрівський

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 15:48
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене

Водопостачання в Авдіївці (Донецька область) буде відновлено до ранку 10 червня 2018 року. Про це у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене", - повідомив він.

За інформацією Жебрівського, наразі на ДФС запускають насоси.

Жебрівський також додав, що Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою до ранку у разі, якщо на Донбасі збережеться режим тиші.

 

До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької...

Опубліковано Павлом Жебрівським 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці у зв'язку із зупиненням роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) оголосили надзвичайну ситуацію.

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Теги публікації: Авдіївка, Донбас, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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