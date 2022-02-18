Водород может обеспечить 24% энергобаланса Євросоюза до 2050 года, - исследование

Водород может обеспечить 24% энергобаланса Євросоюза до 2050 года. Ключевая роль в развитии потребления водорода принадлежит газораспределительным сетям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет консорциума Ready4H2, объединяющем газораспределительные компании из 16 стран Европы.
"1,1 млн км газовой трубопроводной инфраструктуры стран ЕС сможет работать на "чистом" водороде, что составляет более 96% сетей членов альянса", - говорится в исследовании.
Согласно отчету Ready4H2, преимуществом газовой инфраструктуры при переходе на использование водорода, является ее надежность, позволяющая обеспечивать энергоносителем потребителей в самые холодные зимы. Использование мощностей газораспределительных систем для доставки "зеленого" водорода и метана позволит снизить общие затраты на инфраструктуру в рамках декарбонизации Европы. При формировании отчета использованы данные от членов консорциума, а также исследований, проводимых в рамках водородного проекта РГК. Украинская компания является единственным членом Ready4H2 из страны, не входящей в ЕС.
"В сценарии декарбонизации, предусматривающе использование значительных объемов чистого водорода и метана, потребность в инвестициях в комбинированную энергетическую и газовую инфраструктуру уменьшается на треть, то есть на EUR41 млрд в год", – сообщается в отчете.
С другой стороны, использование местных газораспределительных систем, к которым подключено 99% промышленных конечных потребителей в ЕС, будут способствовать формированию водородных магистральных трубопроводов. Это, в свою очередь, "приведет к формированию конкурентного рынка водорода в Европе и снижению стоимости его потребления", отмечается в документе.
Согласно ему, "зеленый" водород и метан могут стать источниками непрерывной поставки "чистой" электроэнергии, тогда как ветровая и солнечная энергетика непостоянны, поскольку зависимы от погоды.
Аналитики и отметили, что европейские подземные хранилища, подключенные к газовым сетям, могут обеспечивать потребности европейцев в природном газе в течение трех месяцев, в то время как аккумуляторы электроэнергии – всего один день.
Напомним, что водородный проект РГК - программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда было создано 5 спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научными партнерами проекта являются восемь научных учреждений, в том числе НАНУ. Европейский консорциум Ready4H2 включил водородный проект РГК в семерку ведущих проектов по исследованию распределения газоводородных смесей.