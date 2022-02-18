Водень може забезпечити 24% енергобалансу Євросоюзу до 2050 року, - дослідження

"1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури країн ЄС зможе працювати на "чистому" водні, що становить понад 96% мереж членів Альянсу", - йдеться в дослідженні.

Згідно зі звітом Ready4H2, перевагою газової інфраструктури при переході на використання водню, є її надійність, що дозволяє забезпечувати енергоносієм споживачів в найхолодніші зими. Використання потужностей газорозподільних систем для доставки "зеленого" водню і метану дозволить знизити загальні витрати на інфраструктуру в рамках декарбонізації Європи. При формуванні звіту використані дані від членів консорціуму, а також досліджень, що проводяться в рамках водневого проекту РГК. Українська компанія є єдиним членом Ready4H2 з країни, що не входить до ЄС.

"У сценарії декарбонізації, що передбачає використання значних обсягів чистого водню і метану, потреба в інвестиціях в комбіновану енергетичну і газову інфраструктуру зменшується на третину, тобто на EUR41 млрд на рік", – повідомляється в звіті.

З іншого боку, використання місцевих газорозподільних систем, до яких підключено 99% промислових кінцевих споживачів в ЄС, сприятимуть формуванню водневих магістральних трубопроводів. Це, в свою чергу, "призведе до формування конкурентного ринку водню в Європі і зниження вартості його споживання", наголошується в документі.

Згідно з ним, "зелений" водень і метан можуть стати джерелами безперервного постачання "чистої" електроенергії, тоді як вітрова і Сонячна енергетика непостійні, оскільки залежні від погоди.

Аналітики і відзначили, що європейські підземні сховища, підключені до газових мереж, можуть забезпечувати потреби європейців у природному газі протягом трьох місяців, в той час як Акумулятори електроенергії – всього один день.

Нагадаємо, що водневий проект РГК-програма підготовки газорозподільних систем до доставки споживачам водню та інших "зелених" синтетичних газів. Проект діє з 2020 року, коли було створено 5 спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж та обладнання. Науковими партнерами проекту є вісім наукових установ, у тому числі НАНУ. Європейський Консорціум Ready4H2 включив водневий проект РГК в сімку провідних проектів з дослідження розподілу газоводневих сумішей.