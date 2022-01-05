Водометы в Актобе и тысячи военных в Алматы: как власть Казахстана пытается подавить протесты

В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые протесты, спровоцированные двукратным подорожанием сжиженного газа. Демонстранты взяли штурмом несколько административных зданий, однако власть активно использует силовиков для своей защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация в Алматы

В среду, 5 января, протестующие ворвались в здание мэрии Алматы. Силовики до последнего момента обороняли здание. Те, кто не успел уйти, были избиты демонстрантами.

В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.

Люди также взяли штурмом алматинскую резиденцию президента страны.

С 4 января по всему городу происходят стычки с силовиками, которые называют "уличными боями". Власть вывела на улицы города тысячи силовиков.

Scenes from Almaty in #Kazakhstan.



Security Forces either ordered not to act or unable to do so. pic.twitter.com/833sS7uqnI — Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022

Однако они не всегда подчиняются приказам. Часто их разоружают граждане.

A number of #Kazakhstan National Guard troops taken prisoners and disarmed. pic.twitter.com/Gb0VweKEAI — Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022

Ситуация в регионах Казахстана

В Актобе протестующие пытаются штурмом взять администрацию города. Силовики применяют водометы.

В Актау силовики перешли на сторону протестующих. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, сообщает Телеграм-канал Orda.