Водометы в Актобе и тысячи военных в Алматы: как власть Казахстана пытается подавить протесты
В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые протесты, спровоцированные двукратным подорожанием сжиженного газа. Демонстранты взяли штурмом несколько административных зданий, однако власть активно использует силовиков для своей защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Ситуация в Алматы
В среду, 5 января, протестующие ворвались в здание мэрии Алматы. Силовики до последнего момента обороняли здание. Те, кто не успел уйти, были избиты демонстрантами.
В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.
Люди также взяли штурмом алматинскую резиденцию президента страны.
Протестующие захватили Алма-Атинскую резиденцию главы Казахстана - ТАСС. #Казахстан #протест— TRT на русском (@TRTRussian) January 5, 2022
видео: ТГ-канал ZTB pic.twitter.com/ZxfxZJlnwN
С 4 января по всему городу происходят стычки с силовиками, которые называют "уличными боями". Власть вывела на улицы города тысячи силовиков.
Scenes from Almaty in #Kazakhstan.— Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022
Security Forces either ordered not to act or unable to do so. pic.twitter.com/833sS7uqnI
Однако они не всегда подчиняются приказам. Часто их разоружают граждане.
A number of #Kazakhstan National Guard troops taken prisoners and disarmed. pic.twitter.com/Gb0VweKEAI— Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022
Ситуация в регионах Казахстана
В Актобе протестующие пытаются штурмом взять администрацию города. Силовики применяют водометы.
В Актау силовики перешли на сторону протестующих. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, сообщает Телеграм-канал Orda.
Some servicemen joined protesters in Atyrau https://t.co/ib19TU9Mca pic.twitter.com/vkllbUfzOD— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022
Кроме того, в столице Казахстана городе Нур-Султан введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать с 5 по 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы, в Алматинской и Мангистауской области.
О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.