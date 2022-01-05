Водомети в Актобе і тисячі військових в Алмати: як влада Казахстану намагається придушити протести
У Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, спровоковані дворазовим подорожчанням скрапленого газу. Демонстранти взяли штурмом кілька адміністративних будівель, проте влада активно використовує силовиків для свого захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Ситуація в Алмати
У середу, 5 січня, протестувальники увірвалися в будівлю мерії Алмати. Силовики до останнього моменту обороняли будівлю. Ті, хто не встиг піти, були побиті демонстрантами.
У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.
Люди також взяли штурмом алматинську резиденцію президента країни.
Протестующие захватили Алма-Атинскую резиденцию главы Казахстана - ТАСС. #Казахстан #протест— TRT на русском (@TRTRussian) January 5, 2022
видео: ТГ-канал ZTB pic.twitter.com/ZxfxZJlnwN
З 4 січня по всьому місту відбуваються сутички з силовиками, які називають "вуличними боями". Влада вивела на вулиці міста тисячі силовиків.
Scenes from Almaty in #Kazakhstan.— Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022
Security Forces either ordered not to act or unable to do so. pic.twitter.com/833sS7uqnI
Однак вони не завжди підкоряються наказам. Часто їх роззброюють громадяни.
A number of #Kazakhstan National Guard troops taken prisoners and disarmed. pic.twitter.com/Gb0VweKEAI— Aldin (@aldin_ww) January 5, 2022
Ситуація в регіонах Казахстану
В Актобе протестувальники намагаються штурмом взяти адміністрацію міста. Силовики застосовують водомети.
В Актау силовики перейшли на бік протестувальників. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу, повідомляє Телеграм-канал Orda.
Some servicemen joined protesters in Atyrau https://t.co/ib19TU9Mca pic.twitter.com/vkllbUfzOD— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022
Крім того, в столиці Казахстану місті Нур-Султан введений режим надзвичайного стану, який діятиме з 5 по 19 січня. Раніше режим НС був введений в Алмати, в Алматинській і Мангістауській області.
Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.