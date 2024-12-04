Водомети і газ, затримання й розгони: у Тбілісі почалася шоста доба протестів

Люди почали збиратися на площі Свободи біля парламенту ввечері 3 грудня. На початку мітингу учасники грілися спалюванням майок з символікою "Грузинської мрії".

Ближче до півночі за місцевим часом (22:00 за Києвом) спецназ почав черговий нічний розгін.

На бічній вулиці, що веде до проспекту Руставелі, увімкнули водомет. Одночасно спецназ почав рухатися від площі Свободи.

На центральному проспекті Шота Руставелі почалися масові затримання. У МВС заявили, що за останні дні загалом було затримано 300 людей.

Спецназ під прикриттям водометів почав витісняти протестувальників із території перед парламентом.

Перед силовиками залишилася група з петардами, що дозволило відійти основній частині акції вглиб проспекту Руставелі.

Однак спецназ все одно активно застосовував сльозогінний газ.

Після 1:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом) спецназ не вживає активних дій проти демонстрантів.

Більша частина учасників акції перебуває на території від театру Руставелі до площі Республіки. На "передовій" - лише кілька десятків із них.

Близько 2:00 ночі за місцевим часом (00:00 за Киевом) на проспекті Руставелі протестувальники влаштували імпровізоване лазерне й світлове шоу.

Оновлено 1:00

В Тбілісі третя година ночі. Протистояння протестувальників зі спецназом триває десь посередині проспекту Руставелі.

Ще багато людей, що не мають протигазів та інших засобів захисту, стоять далі.

Спецпризначенці починають повну зачистку проспекту Руставелі зазвичай з четвертої до шостої ранку.