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Водолази дістали з Дніпра частину дрона, яка впала під час атаки РФ

Україна, Середа 11 вересня 2024 10:30
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Водолази дістали з Дніпра частину дрона, яка впала під час атаки РФ Фото: водолази дістали з Дніпра частину дрона, яка впала під час атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Водолази-сапери дістали з Дніпра частину російського безпілотника. Дрон впав у річку під час атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Водолази дістали з Дніпра частину дрона, яка впала під час атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як розповіли рятувальники, почувши вибух, один із очевидців, пішов до місця, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води.

"Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування "101". На щастя, обійшлося без жертв", - додали у ДСНС.

Рятувальники попереджають: якщо ви побачили уламки безпілотників або ракет - не підходьте та нічого не чіпайте, а негайно повідомляйте за номером "101".

Атака РФ по Україні

У ніч на 11 вересня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема, у Київській області працювала ППО.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окупанти запустили по Україні ракети, у тому числі "Іскандер" та С-300 та 25 дронами. ППО збила 20 "Шахедів" під час атаки РФ.

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