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Водолазы достали из Днепра часть дрона, которая упала во время атаки РФ

Украина, Среда 11 сентября 2024 10:30
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Водолазы достали из Днепра часть дрона, которая упала во время атаки РФ Фоо: водолазы извлекли из Днепра часть дрона, которая упала во время атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Водолазы-саперы достали из Днепра часть российского беспилотника. Дрон упал в реку во время атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС извлекли из реки Днепр часть беспилотника", - говорится в сообщении.

Водолазы достали из Днепра часть дрона, которая упала во время атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как рассказали спасатели, услышав взрыв один из очевидцев, пошел к месту, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды.

"Он быстро сообщил об этом службу экстренного реагирования "101". К счастью, обошлось без жертв", - добавили в ГСЧС.

Спасатели предупреждают: если вы увидели обломки беспилотников или ракет - не подходите и ничего не трогайте, а немедленно сообщайте по номеру "101".

Атака РФ по Украине

В ночь на 11 сентября РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В частности, в Киевской области работала ПВО.

Позже в Воздушных силах рассказали, что оккупанты запустили по Украине ракеты, в том числе "Искандер" и С-300 и 25 дронами. ПВО сбила 20 "Шахедов" во время атаки РФ.

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