Водохреще-2025. Де і коли у Хмельницькому облаштують місця для купання
Свято Хрещення Господнього - Водохреще - у Хмельницькому відзначатимуть за новоюліанським церковним календарем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Хмельницької міської ради у Telegram.
Де облаштують місця для купання й коли освятять воду
У міськраді розповіли, що місця купання для охочих зануритись у крижану воду на свято Хрещення Господнього (Богоявлення) облаштують у Хмельницькому:
- на правому березі річки Південний Буг, поблизу аварійно-рятувальної станції (провулок Човновий, 11)
- на лівому березі річки, поблизу ДЮСШ №4 (вулиця Н. Берегова, 2/1)
Уточнюється, що вони будуть облаштовані у період з 19:00 5 січня до 19:00 6 січня - з урахуванням комендантської години.
Мешканцям і гостям міста пояснили, що саме на цих локаціях:
- функціонуватимуть пункти обігріву
- функціонуватимуть роздягальні
- чергуватимуть працівники ДСНС
- чергуватимуть працівники міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах
- чергуватимуть медичні працівники
"За охороною громадського порядку стежитимуть працівники поліції", - додали у Хмельницькій міській раді.
Церемонія освячення води відбудеться 6 січня о 7:00 - на правому березі річки, поблизу аварійно-рятувальної станції.
"Просимо звернути увагу, що 19 січня місця для купання облаштовуватись не будуть", - підсумували у міськраді.
Допис Хмельницької міськради (скриншот: t.me/khm_gov_ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились дати Хрещення Господнього (Водохреща) та Богоявлення після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, а також чи "змивають" насправді масові хрещенські купання людські гріхи.
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