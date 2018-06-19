На водоемах Украины за прошедшую неделю погибли 53 человека, - ГСЧС

С 11 по 17 июня ГСЧС зарегистрировала 2270 чрезвычайных событий

В Украине в течение недели на водных объектах погибли 53 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В течение недели на водных объектах погибло 53 человека", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что с 11 по 17 июня служба зарегистрировала 2270 чрезвычайных событий, на которые реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 53 человека.

"Было ликвидировано 1843 пожара, спасено на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 28 ед. техники", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине, сегодня, 18 июня, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.