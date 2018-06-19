На водоймах України за минулий тиждень загинули 53 особи, - ДСНС

З 11 по 17 червня ДСНС зареєструвала 2270 надзвичайних подій

В Україні протягом тижня на водних об’єктах загинули 53 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 53 особи", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляється, що з 11 по 17 червня служба зареєструвала 2270 надзвичайних подій, на які було забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 53 особи.

"Було ліквідовано 1843 пожежі, врятовано на пожежах 41 особу та не допущено знищення вогнем 397 будівель і 28 од. Техніки", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні, сьогодні, 18 червня, в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.