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На водоймах України за минулий тиждень загинули 53 особи, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 02:10
Фото: ДСНС (dsns.gov.ua)
Фото: ДСНС (dsns.gov.ua)

З 11 по 17 червня ДСНС зареєструвала 2270 надзвичайних подій

В Україні протягом тижня на водних об’єктах загинули 53 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 53 особи", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляється, що з 11 по 17 червня служба зареєструвала 2270 надзвичайних подій, на які було забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 53 особи.

"Було ліквідовано 1843 пожежі, врятовано на пожежах 41 особу та не допущено знищення вогнем 397 будівель і 28 од. Техніки", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні, сьогодні, 18 червня, в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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