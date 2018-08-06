На водоемах Украины за неделю погибли 45 человек, - ГСЧС

На пожарах в Украине за неделю погибли 8 человек

На водоемах Украины за неделю, с 30 июля по 5 августа текущего года, погибли 45 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что за указанный период спасатели зафиксировали более 1,9 тыс. чрезвычайных событий, на которых спасли 71 человека.

"В течение недели на водных объектах погибли 45 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю в Украине ликвидировали более 1,4 тыс. пожаров, на которых спасли 47 человек. По данным ГСЧС, на пожарах за указанный период погибли 8 человек.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что убытки от пожаров в Украине за неделю составили более 6 млн гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным отечественных синоптиков, сегодня, 6 августа, в Запорожской, Черниговской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Винницкой и Житомирской областях будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

Отметим, ночью 4 августа в Полтавской области четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме.