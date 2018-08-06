На водоймах України за тиждень загинули 45 осіб, - ДСНС

На пожежах в України за тиждень загинуло 8 осіб

На водоймах України за тиждень, з 30 липня по 5 серпня поточного року, загинули 45 осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що за вказаний період рятувальники зафіксували понад 1,9 тис. надзвичайних подій, на яких врятували 71 людину.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 45 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за тиждень в Україні ліквідували понад 1,4 тис. пожеж, на яких врятували 47 людей. За даними ДСНС, на пожежах за вказаний період загинули 8 осіб.

Крім того, у відомстві зазначають, що збитки від пожеж в Україні за тиждень становлять понад 6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними вітчизняних синоптиків, сьогодні, 6 серпня, у Запорізькій, Чернігівській, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Вінницькій та Житомирській областях буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Зазначимо, вночі 4 серпня у Полтавській області чотири людини постраждали через вибух газового балона в приватному будинку.