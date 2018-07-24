На водоемах Украины за неделю погиб 41 человек, - ГСЧС

На пожарах в Украине за неделю погибли 13 человек

На водоемах Украины за неделю, с 16 по 22 июля, погиб 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, за неделю спасатели зафиксировали в Украине более 1,5 тыс. чрезвычайных событий, на которых был спасен 51 человек.

"В течение недели на водных объектах погиб 41 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю в Украине было ликвидировано более 1,1 тыс. пожаров, на которых погиблт 13 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 июля в Киеве в Днепре утонул мужчина. ело мужчины обнаружили в Голосеевском районе Киеве на выходе реки Лыбидь