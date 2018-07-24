На водоймах України за тиждень загинула 41 особа, - ДСНС
На пожежах в України за тиждень загинуло 13 осіб
На водоймах України за тиждень, з 16 по 22 липня, загинула 41 особа. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Так, за тиждень рятувальники зафіксували в Україні понад 1,5 тис. надзвичайних подій, на яких було врятовано 51 особу.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинула 41 особа", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за тиждень в Україні було ліквідовано понад 1,1 тис. пожеж, на яких загинуло 13 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 липня у Києві у Дніпрі потонув чоловік. Тіло чоловіка виявили у Голосіївському районі Києві на виході річки Либідь.