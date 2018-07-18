Спасатели изъяли тело мужчины из воды и передали правоохранительным органам

В Киеве в Днепре утонул мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, происшествие произошло вчера вечером около 22 часов возле ул. Промышленной, 4. Тело мужчины обнаружили в Голосеевском районе Киеве на выходе реки Лыбидь, в реке Днепр.

Спасатели изъяли тело мужчины из воды и передали правоохранительным органам.

В ГСЧС также сообщили, что в Киеве с начала лета на воде уже погибли 19 человек, тогда как в прошлом году за такой же период число погибших составило 9 человек. В целом же, в 2018 году на воде в Киеве погибли 37 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера в Киеве в озере Опечень утонул мужчина.