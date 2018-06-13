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На водоемах Украины с начала лета уже погиб 81 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 16:06
Фото: спасатели (dsns.gov.ua)
Фото: спасатели (dsns.gov.ua)

С начала года на водоемах страны уже погибли 399 человек

На водоемах Украины с начала лета уже погиб 81 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"С начала лета уже погиб 81 человек, среди которых 6 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в целом, с начала года на водоемах страны уже погибло 399 человек, в том числе 35 детей. Вместе с тем, на водоемах был спасен 241 человека, в том числе 20 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что на водоемах Украины с начала года погибли 378 человек.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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