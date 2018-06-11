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Интервью

В Раде заключили меморандум с общественностью о сотрудничестве по противодействию коррупции

НовостиПолитика    11.06.2018 - 22:25
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции заключил меморандум с общественной организацией

Подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции начал сотрудничество с Национальным координационным центром содействия противодействию коррупции. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, стороны подписали соответствующий меморандум.

"Достигнутой договоренностью предусматривается передача экспертных знаний по решению конкретных антикоррупционных проблем и вопросов по разработке законодательства или прямого влияния на антикоррупционные усилия в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме того, общественная организация предложила, среди прочего, оказать содействие по мониторингу и оценке реализации действующей антикоррупционной политики и национальной нормативно-правовой базы.

Напомним, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни.

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Теги публикации: коррупция, НАБУ, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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