В Раде заключили меморандум с общественностью о сотрудничестве по противодействию коррупции

Подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции заключил меморандум с общественной организацией

Подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции начал сотрудничество с Национальным координационным центром содействия противодействию коррупции. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, стороны подписали соответствующий меморандум.

"Достигнутой договоренностью предусматривается передача экспертных знаний по решению конкретных антикоррупционных проблем и вопросов по разработке законодательства или прямого влияния на антикоррупционные усилия в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме того, общественная организация предложила, среди прочего, оказать содействие по мониторингу и оценке реализации действующей антикоррупционной политики и национальной нормативно-правовой базы.

Напомним, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в Украине коррупция отравила все сферы общественной жизни.